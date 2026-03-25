Résultats FY25 : pas de grands changements. (Crossject)

Résultats FY25 : pas de grands changements.

PUBLICATION RES./CA

Les résultats de l’exercice FY25 n’ont pas réservé de surprise, l’attention de Crossject demeurant centrée sur le lancement à venir de Zeneo. La contribution additionnelle de BARDA atténue légèrement les pertes. Néanmoins, le niveau de consommation de trésorerie laisse entrevoir un risque de dilution supplémentaire avant l’atteinte de jalons opérationnels clés, notamment les premières livraisons à BARDA. Nous n’anticipons pas de modification significative de notre valorisation.

ACTUALITÉ

Le Groupe a publié ses résultats au titre de l’exercice 2025 (FY25). Le chiffre d’affaires a progressé à 14,878 M€ contre 13,256 M€ un an plus tôt. Le résultat d’exploitation s’est amélioré, ressortant à -11,606 M€ contre -12,962 M€, tandis que le résultat net s’établit à -10,367 M€ contre -12,795 M€. La société affichait une trésorerie de 5,1 M€ à fin 2025.

ANALYSE

Les indicateurs financiers de Crossject présentent, à ce stade, une portée limitée, la trajectoire du groupe dépendant essentiellement du lancement de Zeneo et des New Therapeutic Entities (NTE) ciblées. Le chiffre d’affaires et les pertes comptabilisées ne sont donc pas particulièrement représentatifs en l’état. Il convient toutefois de souligner la progression des dépenses de R&D refacturées à la BARDA, qui atteignent 12,1 M€ contre 8,2 M€ précédemment, et 6,2 M€ attendus au titre de l’exercice 2024.

S’agissant des perspectives, le groupe indique « poursuivre sa feuille de route », avec une priorité donnée à la gestion de la liquidité dans l’intervalle précédant l’atteinte des jalons réglementaires et opérationnels. Il anticipe les premières livraisons à la BARDA en FY26, ainsi que le démarrage de la commercialisation de ZEPIZURE® aux États-Unis en FY27. Ces éléments sont cohérents avec les communications antérieures publiées au H225.

La position de trésorerie constitue un point d’attention majeur : au 31 mars 2026, la société disposait de 5 M€ de ressources financières. Elle se déclare confiante dans sa capacité à financer son plan d’affaires jusqu’au démarrage des premières commandes commerciales de la BARDA, en s’appuyant sur la solidité de ses relations avec ses prêteurs, créanciers et investisseurs. Néanmoins, cette affirmation suggère une dépendance potentielle à ces contreparties en cas de décalage des jalons opérationnels, ce qui pourrait se traduire par un besoin de financement additionnel et, partant, un risque de dilution à terme.

IMPACT

Nous intégrerons les données de l’exercice FY25 dans notre modèle. Cette mise à jour ne devrait pas entraîner d’impact significatif sur nos estimations ni sur notre objectif de cours, ceux-ci reposant principalement sur le calendrier et la dynamique des lancements de produits du groupe, plutôt que sur les chiffres publiés.