Résultats et prévisions, un carton plein pour Amazon
information fournie par Investir 06/11/2025 à 13:00

Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)

Contrairement à Meta, autre géant de la tech à avoir publié au cours de ces derniers jours, Amazon n'a pas déçu. Les résultats du troisième trimestre étaient à la hauteur et ses annonces pour l'année ont renforcé la confiance.

Deux jours après avoir annoncé le licenciement de 14.000 de ses salariés (Amazon est le deuxième employeur aux Etats-Unis) et subi une panne informatique mondiale majeure, le géant de l'e-commerce a déclaré ce 30 octobre à Wall Street avoir gagné 21,2 milliards de dollars au troisième trimestre (contre 15,3 milliards un an auparavant), notamment grâce à un gain comptable de 9,5 milliards après l'acquisition d'Anthropic (start-up dans l'IA).

La stabilité du bénéfice opérationnel, à 17,4 milliards, s'explique par deux charges exceptionnelles, l'une (1,8 milliard) liée à son plan de licenciements et l'autre (2,5 milliards) à un accord mettant fin aux poursuites judiciaires de la FTC concernant ses méthodes pour recruter des abonnés à son programme de fidélité Prime. Pour les trois derniers mois de 2025, les plus importants pour elle, l'entreprise table sur un profit opérationnel entre 21 et 26 milliards de dollars.

Croissance au rendez-vous pour AWS

Mais c'est surtout vers les performances de sa filiale AWS dans le cloud que les yeux des investisseurs étaient tournés. Amazon, à qui on reprochait un retard par rapport à ses grands concurrents Alphabet, Meta et Microsoft, ne devait pas décevoir sur ce front. « Le taux de croissance (+20,2%) d'AWS a été le plus élevé depuis 2022 », s'est réjoui Andy Jassy, le PDG. Dans la course aux investissements, Amazon n'est pas en reste, la direction ayant annoncé 125 milliards pour 2025. Il s'agit de muscler ses data centers, dont les capacités, doublées depuis 2022, sont déjà saturées tellement la demande est forte. 3,8 gigawatts de puissance électrique ont déjà été ajoutés sur douze mois. L'IA ne concernera pas seulement AWS, mais elle va irradier toute la société, autant pour améliorer le rendement des entrepôts et des livraisons que pour inciter les clients à acheter davantage.

La branche Distribution, son activité historique, se porte bien, avec un gain opérationnel (hors éléments exceptionnels) aux Etats-Unis de 7,3 milliards de dollars, contre 5,7 milliards à la même période de l'an dernier. Le lancement de la livraison le même jour (same day delivery) permet de toucher de nouveaux clients.

Le groupe figure parmi les grandes firmes technologiques de Wall Street dont les perspectives pour le long terme en font une valeur incontournable pour profiter de l'engouement autour de l'IA. Nous sommes acheteurs, objectif 270 dollars.

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,9700 USD NASDAQ -1,29%

