Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois

RESULTATS

EBITDA Sous-jacent [1]

T3: 601 M€ +0,4% -1,8 % organique [2]

9M: 1 796 M€ -0,2% -2,6 % organique [2]

Croissance de l'EBITDA sous-jacent [1] de 0,4 % au T3. A périmètre et change constants, l'évolution est de -1,8 %. La croissance soutenue des volumes dans les matériaux composites, les prix supérieurs dans Performance Chemicals et l'attention particulière portée à la discipline des coûts n'ont pas suffi à compenser la demande atone dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et du pétrole et du gaz.

Sur les neuf premiers mois, l'EBITDA sous-jacent est resté stable à -0,2 %. La croissance organique a reculé de 2,6% par rapport à l'an dernier. La marge d'EBITDA sous-jacent est solide à 23 %.

Advanced Materials

T3: 301 M€ -1,6 % [2]

9M: 891 M€ -8,4 % [2] Poursuite de la croissance à deux chiffres de nos volumes de matériaux composites destinés à l'aéronautique, marquant une performance record avant un ralentissement anticipé au T4. Au cours du T3, la performance de Specialty Polymers a été impactée par les difficultés persistantes dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, ainsi que par les coûts liés à la réduction de nos stocks

T3: 301 M€ -1,6 % [2] 9M: 891 M€ -8,4 % [2] Advanced Formulations

T3: 123 M€ -17 % [2]

9M: 388 M€ -9,7 % [2] Activité soutenue dans Aroma Performance et dans les revêtements et les soins chez Novecare. Le carnet de commandes a été plus faible dans les activités agrochimiques et minières après un T2 solide. Les nombreuses mesures de coûts ont partiellement compensé l'impact de la baisse des ventes sur l'EBITDA. Baisse continue dans le secteur du pétrole et du gaz non conventionnels en Amérique du Nord au cours du T3 avec une nouvelle détérioration de notre compétitivité au cours du trimestre

T3: 123 M€ -17 % [2] 9M: 388 M€ -9,7 % [2] Performance Chemicals

T3: 216 M€ +4,4 % [2]

9M: 646 M€ +8,7 % [2] Les prix soutenus ont entraîné une forte augmentation des rendements dans les activités de carbonate de soude et de peroxyde au cours du trimestre alors même que la demande est restée stable. Nos mesures d'efficacité opérationnelle, qui ont été renforcées, ont également contribué à la performance.

T3: 216 M€ +4,4 % [2] 9M: 646 M€ +8,7 % [2]

RPA sous-jacent [3] des activités poursuivies

9M: 6,68 € -2,7 %

Le résultat par action sous-jacent [3] des activités poursuivies reflètent la performance de l'EBITDA sur les neuf premiers mois ainsi que les effets de la réduction des charges financières et de la hausse des charges d'amortissement.

Impact de dépréciation -656 M€ après impôts

Le déclin continu du marché de la stimulation dans le pétrole et gaz non conventionnels en Amérique du Nord et la pression exercée sur les sociétés de services ont entraîné la standardisation des technologies de fracturation et, en conséquence, par une baisse de la demande pour les solutions spécialisées de Solvay. Ces évènements ont affecté les fondements de la croissance de cette activité ainsi que ses perspectives de développement. Cela a conduit à une dépréciation (non cash) de 656 M€ après impôts sur les actifs pétroliers et gaziers issus de Rhodia et de Chemlogics (voir page 9).





CASH

FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies

9M: 345 M€ +217 M€

La gestion rigoureuse du fonds de roulement a permis de générer un free cash flow aux actionnaires Solvay des activités poursuivies de 345 M€ sur les neuf premiers mois de l'année, soit une amélioration de 217 M€. Les 313 M€ générés au T3 reflètent principalement l'amélioration de la répartition trimestrielle des liquidités.

Le free cash flow total aux actionnaires de Solvay a été de 527 M€ sur les neuf premiers mois, grâce notamment à la forte contribution des activités en cours de cession (182 M€). Ceci a permis une réduction opérationnelle de la dette nette sous-jacente à hauteur de 140 M€, soit une amélioration de 241 M€ par rapport à 2018.

Dividende intérimaire de 1,50 € par action [6], en hausse de 4,2 %, et payable le 20 janvier 2020.





Perspectives pour l'année 2019

Solvay prévoit une croissance organique de l'EBITDA [4] comprise entre -2% et -3% et à un cash-flow pour les actionnaires de Solvay provenant des activités poursuivies [5] d'environ 490 M€, en ligne avec les précédentes prévisions. Aux taux de change actuels, l'EBITDA sous-jacent attendu correspond à environ 2 330 M€, globalement stable par rapport à 2018.





Ilham Kadri, CEO, a commenté:

Au cours de ces neufs premiers mois, notre Groupe a réalisé des résultats solides dans un environnement macro-économique pourtant dégradé. Nous avons généré un bon niveau de cash-flow, plus particulièrement lors de ce troisième trimestre.

La gestion rigoureuse de nos coûts ainsi que l'attention portée à la génération de cash-flow relèvent de cette performance. Nous sommes confiants dans la capacité de notre Groupe à surmonter les conditions de marché et nous confirmons nos objectifs financiers annuels.

Nous publions également aujourd'hui notre feuille de route stratégique, qui va nous permettre de révéler tout le potentiel de croissance de Solvay et d'améliorer ainsi la génération de cash-flow et de rentabilité.







Notes



Les comparaisons sur un an sont effectuées avec des chiffres pro forma 2018, comme si la norme IFRS 16 avait déjà été mise en œuvre en 2018.

[1] Les indicateurs de performance sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir compte des impacts non cash de l'Allocation du Prix d'Acquisition (PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS, mais traitées comme de la dette dans les états sous-jacents, et pour d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la déformation de l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe.

[2] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16.

[3] Résultat par action, calcul de base.

[4] Croissance de l'EBITDA à périmètre et change constants à comparer à l'EBITDA pro forma de 2 330 M€ pour 2018 qui comprend déjà l'impact positif de 100 M€ lié à la mise en place de la norme IFRS16.

[5] Le Free cash flow aux actionnaires Solvay est le free cash flow après paiements financiers et dividendes aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle, est doit être comparé aux 566 M€ en 2018.

[6] Comme les années précédentes, l'acompte sur dividende correspond à 40% du dividende de l'exercice précédent.

