Meudon (France), le 27 février 2026

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre 2025. Le Conseil d'Administration de Vallourec SA, réuni le 26 février 2026, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le quatrième trimestre 2025.

Résultats du Quatrième Trimestre 2025

RBE Groupe de 214 millions d'euros, forte marge brute d'exploitation à 21 %

Excellente génération de trésorerie globale de 177 millions d'euros

Environ 650 millions d'euros de retour aux actionnaires prévus d’ici août 2026 a

RBE Groupe attendu entre 165 et 195 millions d'euros au premier trimestre 2026

Demande résiliente des clients américains, dans le contexte de baisse des importations

Premiers signaux d’un rebond d'activité sur des marchés clés au Moyen-Orient

FAITS MARQUANTS

Résultats du quatrième trimestre 2025

RBE Groupe de 214 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport au T3 2025, avec le maintien d’une forte marge brute d'exploitation à 21 %. RBE par tonne du segment Tubes de 548 euros, en baisse de 12 % par rapport au T3 2025, reflétant des effets de mix négatifs. RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport au T3 2025, reflétant des prix de marché du minerai de fer plus élevés, partiellement contrebalancée par une baisse saisonnière des volumes.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 204 millions d'euros et génération de trésorerie globale de 177 millions d'euros obtenus grâce à une gestion rigoureuse des recouvrements et des stocks.

Trésorerie nette de 39 millions d'euros à la clôture du T4 2025, soit une amélioration de 179 millions d'euros par rapport au trimestre précédent.



PERSPECTIVES

Le RBE Groupe du premier trimestre 2026 est attendu entre 165 et 195 millions d'euros

Pour le segment Tubes, le RBE par tonne devrait être similaire au niveau du quatrième trimestre 2025, tandis que les volumes devraient être inférieurs au T4 2025.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.

Les résultats annuels 2026 devraient être influencés par les dynamiques suivantes :

Segment Tubes en Amérique du Nord : Maintien d'un niveau élevé des volumes de vente grâce aux gains de parts de marché réalisés par Vallourec au cours de l'année 2025. Légère baisse à court terme des prix de marché aux États-Unis, avec une amélioration des conditions d’offre et de demande du secteur ouvrant la voie à une reprise potentielle plus tard dans l'année.

Segment Tubes à l’international : Baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d’un ralentissement des commandes au second semestre 2025. Reprise de l'activité de marchés clés au Moyen-Orient, ouvrant la voie à une augmentation des volumes au second semestre. Prix de marchés globalement stables par rapport au second semestre 2025, avec des contrats clients spécifiques soutenant des hausses de prix ciblées.





Légère baisse de la production de minerai de fer vendue d'une année sur l'autre (environ 5,5 millions de tonnes) en raison d’un process de production optimisé privilégiant la valeur aux volumes.





Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

« Vallourec a de nouveau enregistré des résultats solides au quatrième trimestre. Le résultat brut d’exploitation s’inscrit dans le niveau supérieur de notre fourchette prévisionnelle et nous avons dégagé une forte marge brute d’exploitation de 21 %. Nous avons converti plus de 80 % de notre résultat brut d’exploitation en trésorerie, démontrant ainsi une nouvelle fois l’amélioration continue de la gestion de notre besoin en fonds de roulement, et notre efficacité opérationnelle. Après avoir distribué plus de 370 millions d'euros à nos actionnaires en 2025, nous avons retrouvé une situation de trésorerie nette positive en décembre.

Forts de cette base financière solide, nous tiendrons notre engagement d'être, parmi nos pairs, l’une des entreprises les plus attractives pour ses actionnaires. Nous visons des retours aux actionnaires d’environ 650 millions d'euros entre janvier et août 2026, soit une augmentation de près de 280 millions d'euros par rapport à 2025. Tout en conservant un bilan solide, nous avons adopté une distribution équilibrée, en limitant la dilution liée aux bons de souscription par des rachats d’actions et en augmentant notre distribution par le versement d’un dividende intérimaire d’un montant cible de 1,75 euro par action, à verser en août b .

Nos résultats 2025 illustrent les nombreuses étapes déjà franchies. Après avoir atteint notre objectif de dette nette nulle fin 2024, nous avons versé un dividende significatif à nos actionnaires pour la première fois depuis dix ans en 2025. Nous avons aussi considérablement réduit l'écart de rentabilité avec notre principal concurrent, lequel atteint désormais son niveau le plus bas depuis le lancement du plan New Vallourec début 2022. Enfin, l’amélioration continue de notre rentabilité et notre résilience financière ont été reconnues par les trois principales agences de notation, qui nous ont toutes attribué la note Investment Grade.

Notre priorité en 2026 sera de mettre en œuvre une croissance rentable soutenue par des investissements ciblés en R&D et en capital pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs. Pour cela, nous restons fidèles à nos principes fondamentaux, à savoir privilégier la valeur aux volumes et l'excellence opérationnelle. Nous investissons dans le renforcement de nos capacités de production à forte valeur ajoutée, notamment avec notre nouvelle ligne de filetage à couple élevé aux États-Unis ainsi que dans nos procédés de revêtements innovants, tels que notre solution Cleanwell®. Parallèlement, nous progressons dans la réalisation de nos ambitions dans le domaine des énergies nouvelles, avec un partenariat récemment annoncé avec XGS Energy dans le domaine de la géothermie avancée, ainsi qu’un protocole d’accord avec Baker Hughes dans le domaine de l’hydrogène. Nous constatons une dynamique particulièrement forte sur les marchés de la géothermie, à mesure que les acteurs industriels cherchent à fournir une énergie de base décarbonée pour répondre à une demande énergétique en forte croissance, accentuée par l’essor rapide de l’intelligence artificielle et des datacenters à forte intensité énergétique.

Aux États-Unis, nos actifs sont fortement utilisés et les prises de commandes récentes restent soutenues. Les prix de marché ont légèrement baissé, mais le recul des importations lié aux droits de douane de la section 232 et la résilience de l’activité de nos clients, constituent des signaux positifs. Sur les marchés internationaux, l'activité est restée modérée au second semestre 2025. Nous observons des signes d'accélération au Moyen-Orient, en particulier sur les marchés où les activités non conventionnelles sont plus importantes.

Nous anticipons une potentielle amélioration de l'activité au second semestre et au-delà, à mesure que le marché pétrolier se rééquilibrera, que les activités liées au gaz augmenteront et que l’accélération de la déplétion rendra nécessaires des investissements pour maintenir et développer la production. »

Les comptes consolidés sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Chiffres Clés Trimestriels

En millions d’euros (sauf si spécifié) T4 2025 T3 2025 T4 2024 Variation vs. T3 2025 Variation vs. T4 2024 Production vendue de Tubes (milliers de tonnes) 335 303 362 32 (27) Production vendue de minerai de fer (millions de tonnes) 1.5 1.6 1.3 (0.1) 0.2 Chiffre d'affaires Groupe 1,043 911 1,065 132 (22) Résultat Brut d'Exploitation Groupe 214 210 214 4 0 (en % du CA) 20.5% 23.1% 20.1% (2.5) pp 0.4 pp Résultat d'exploitation 150 192 229 (41) (79) Résultat net, part du Groupe 96 134 163 (38) (68) Flux de trésorerie disponible ajusté 204 69 178 135 26 Génération de trésorerie globale 177 67 253 109 (77) Trésorerie nette (dette nette) 39 (140) 21 179 18

INFORMATIONS ET DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2025 sous le numéro de dépôt n° D. 25-0192, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T4 2025

Conférence téléphonique et webcast en anglais le 27 février à 9h30 (heure de Paris)

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.companywebcast.com/2026-02-27-fy25

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.companywebcast.com/vallourec/2026-02-27-fy25/dial-in

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

13 mai 2026 Publication des résultats du premier trimestre 2026

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





a Sous réserve de l'exercice complet des bons de souscription avant la fin juin 2026 et de l'approbation du conseil d'administration en juillet. Le montant estimatif par action est basé sur les hypothèses détaillées dans l'annexe.

b Sous réserve de l'exercice complet des bons de souscription avant la fin juin 2026 et de l'approbation du conseil d'administration en juillet. Le montant estimatif par action est basé sur les hypothèses détaillées dans l'annexe.

Pièce jointe