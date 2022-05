4 mai 2022 à 7h00 CEST

Résultats du premier trimestre 2022

Porté par la hausse des prix , le chiffre d’ affaires croît de 26% tandis que l’EBITDA ressort à un niveau record

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre 2022 s'élève à plus de €3 milliards. C’est un nouveau record, en hausse organique de +26,1% sur un an, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dans toutes les activités et toutes les régions, grâce à la mise en place réussie de nos actions sur les prix (+20% ou €475 millions) et à la croissance des volumes (+6% ou €157 millions).

du premier trimestre 2022 s'élève à plus de €3 milliards. C’est un nouveau record, en hausse organique de +26,1% sur un an, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires dans toutes les activités et toutes les régions, grâce à la mise en place réussie de nos actions sur les prix (+20% ou €475 millions) et à la croissance des volumes (+6% ou €157 millions). Des économies de coûts structurelles de 22 millions d'euros ont été réalisées au premier trimestre, totalisant €410 millions depuis 2020. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif à moyen terme de €500 millions plus tôt que prévu.

de 22 millions d'euros ont été réalisées au premier trimestre, totalisant €410 millions depuis 2020. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif à moyen terme de €500 millions plus tôt que prévu. L'EBITDA sous-jacent record de €712 millions au premier trimestre 2022, soit une croissance organique de 20%. Les trois segments ont enregistré une croissance de leur EBITDA à deux chiffres grâce à la hausse des prix et des volumes. La hausse des prix a plus que compensé les €369 millions d'augmentation des coûts liés à l'inflation. Le segment Solutions a progressé de +35%, et particulièrement chez Novecare, tandis que le segment Materials a progressé de +21% et le segment Chemicals de +15%.

record de €712 millions au premier trimestre 2022, soit une croissance organique de 20%. Les trois segments ont enregistré une croissance de leur EBITDA à deux chiffres grâce à la hausse des prix et des volumes. La hausse des prix a plus que compensé les €369 millions d'augmentation des coûts liés à l'inflation. Le segment Solutions a progressé de +35%, et particulièrement chez Novecare, tandis que le segment Materials a progressé de +21% et le segment Chemicals de +15%. La marge d'EBITDA sous-jacent du premier trimestre s’élève à 23,3%, soit un niveau similaire à celui de l'année 2021, la forte hausse des prix ayant compensé les effets des pressions inflationnistes.

du premier trimestre s’élève à 23,3%, soit un niveau similaire à celui de l'année 2021, la forte hausse des prix ayant compensé les effets des pressions inflationnistes. Le bénéfice net sous- jacent s'est élevé à €369 millions au premier trimestre 2022, en hausse de 54% sur un an.

s'est élevé à €369 millions au premier trimestre 2022, en hausse de 54% sur un an. Le Free cash flow du premier trimestre s’élève à €216 millions, soit un ratio de conversion de 32,9%, malgré un fonds de roulement plus élevé résultant de la forte croissance du chiffre d’affaires. La discipline dans la gestion de notre fonds de roulement a été maintenue tout au long du trimestre.

du premier trimestre s’élève à €216 millions, soit un ratio de conversion de 32,9%, malgré un fonds de roulement plus élevé résultant de la forte croissance du chiffre d’affaires. La discipline dans la gestion de notre fonds de roulement a été maintenue tout au long du trimestre. ROCE record à 12,3%, +477 points de base par rapport à l'année précédente.

record à 12,3%, +477 points de base par rapport à l'année précédente. Solvay a lancé sa quatrième plateforme de croissance , dédiée au développement de solutions innovantes utilisant des matières premières renouvelables ainsi que la biotechnologie, pour soutenir nos objectifs en matière de durabilité en créant des solutions plus circulaires.

Sous- jacent , en millions d’€ T1 2022 T1 2021 % %

organique Chiffre d’affaires 3 055 2 373 +28,8% +26,1% EBITDA 712 583 +22,1% +20,1% Marge d’EBITDA 23,3% 24,6% - - FCF aux actionnaires des activités poursuivies 216 282 -23,6% - FCF ratio de conversion (12 derniers mois ) 32,9% 54,8% -21,9pp - ROCE 12.3% 7,5% +4,77pp -

Ilham Kadri , CEO

“ Je suis heureuse d' annoncer une nouvelle série de résultats record , avec de solides performances dans chacun de nos segments . Les solutions critiques et différenciées que nous fournissons à nos clients nous ont permis d' accroître nos prix , compensant ain si la forte augmentation du coût des matières premières et de l'énergie . Cette performance, associée à notre gestion disciplinée de la trésorerie a contribué une nouvelle fois à une génération de cash solide. Nous sommes donc en bonne position pour invest ir dans l'innovation et dans l’expansion de nos capacités afin de soutenir nos clients dans le monde entier , tout en améliorant nos perspectives de croissance à moyen terme . Enfin , je suis également fière de de nos rendements , qui se sont significativement améliorés depuis un an et qui résultent de nos actions en matière de coût et la transformation de notre portefeuille d’ activités .”

Perspectives 2022 relevées

L'EBITDA sous-jacent de l'année est désormais attendu en hausse qualifiée de “mid-to-high single digit.” Le free cash flow des activités poursuivies devrait dépasser €650 millions.

