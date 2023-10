Résultats du premier semestre 2023

Broadpeak a dégagé un chiffre d’affaires en hausse de 12,5% au 30 juin 2023, à 18,1 millions d’euros (M€), contre 16,05 M€ un an plus tôt. Cette performance, intégralement organique, inclut un effet devises de +0,2 M€ . À taux de change constants, la croissance ressort ainsi à 11% au premier semestre 2023.

Ayant réalisé sur la période près de 94% de son chiffre d’affaires hors de France, le Groupe a renforcé très significativement ses positions en APAC (Asie-Pacifique), où ses ventes ont progressé de 176%, à 3,2 M€. En zone Amériques (-3%, à 7,5 M€) et sur le continent européen (+3%, à 7,4 M€), l’évolution de l’activité a souffert d’une base de comparaison très exigeante (+49% et +33% respectivement de croissance au premier semestre 2022) sans que la dynamique commerciale sur ces zones soit remise en question.

Au premier semestre de l’exercice en cours, le mix produits a largement évolué en faveur des deux sources de revenus les plus contributives à la marge brute. D’une part, l’activité Licences & services, au cœur de l’offre Broadpeak, a progressé de 40,8% sur la période, à 9,6 M€ (soit 53,2% du chiffre d’affaires). D’autre part, les revenus récurrents (Maintenance & Saas) ont augmenté de 36,1%, à 6,0 M€ ; ils totalisent ainsi 33,4% du chiffre d’affaires du Groupe, une montée en puissance confortant l’ambition d’une contribution de ces revenus à hauteur de 40% de l’activité totale à horizon 2026.