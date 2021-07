Résultats du premier semestre 2021

Chiffre d'affaires en hausse de 7%

Poursuite de la dynamique de croissance : début des travaux de conversion au 100 % biomasse de la centrale de Bois-Rouge, premiers pas réussis dans la géothermie, 19 MW remportés dans le solaire

Confirmation des objectifs 2021



Le Conseil d'Administration d'Albioma, réuni le 28 juillet 2021 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2021.

Le premier semestre confirme la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires (+7%), grâce aux contributions de la centrale convertie à la biomasse en Guadeloupe (ALM3) et de la centrale géothermique en Turquie, et la solidité du modèle Albioma avec des résultats stables, en raison d'arrêts de maintenance programmés : EBITDA (-1 %) et RNPG (-4 %).