Résultats du premier semestre 2020



o Préparation réussie du redémarrage d'Inertam, effectif depuis l'été 2020 ;

o Baisse drastique des coûts opérationnels courants ;

o Nette amélioration de l'EBITDA et du résultat net ;

o Soutien financier confirmé pour exécuter la feuille de route ;

o Nouvelles perspectives de développement en Chine et en Amérique Latine.





Europlasma, expert en solutions de dépollution, présente ses résultats semestriels 2020 (période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020) arrêtés ce jour par le Conseil d'Administration.



Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, déclare : « Ce premier semestre était très important pour notre Groupe car nous devions tout à la fois réussir notre redémarrage industriel, assurer notre pérennité et nous ouvrir de nouveaux horizons.



Sur le plan industriel, Europlasma a achevé la phase principale de modernisation et de reconfiguration de son usine de traitement de déchets d'amiante Inertam, dont la reprise de production est intervenue cet été. Cette prouesse a été rendue possible grâce au soutien de notre partenaire financier qui nous donne les moyens d'exécuter notre feuille de route, à une gestion saine et à l'implication de tout le personnel malgré une année 2019 éprouvante compte tenu des incertitudes sur la continuité d'exploitation et une crise sanitaire sans précédent intervenue sur la période...