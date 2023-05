Résultats du 1er trimestre 2023

- Chiffre d’affaires : 692 m€ (-4,4 % vs T1 2022)

- EBITDA courant : 77 m€ (11,1 % du chiffre d'affaires)

- Résultat Net Part du Groupe : 44 m€



Au 1er trimestre 2023, le Groupe a enregistré des ventes de 692 millions d’euros, inférieures de 4,4 % à celles de la même période de 2022.

Le Groupe a observé un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui selon toute vraisemblance devrait s'intensifier au 2e trimestre.

La marge brute s’élève à 25 % du chiffre d’affaires contre 27,6 % un an plus tôt et l’EBITDA courant s’établit à 77 millions d’euros, soit 11,1 % du chiffre d’affaires contre 14 % au 1er trimestre 2022.