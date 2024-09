Résultats du 1er semestre 2024

Chiffre d’affaires : 1 074 m€ (-15,5 % vs S1 2023)

EBITDA courant : 39 m€ (3,6 % du chiffre d'affaires)

Cash-flow d’exploitation : 136 m€



Les conditions de marché du 1er semestre ont été marquées par une demande faible sur tous les marchés du Groupe et une pression qui reste forte sur les prix et les marges brutes :



• la distribution d’aciers mécaniques a été affectée par le ralentissement des activités manufacturières en Allemagne, avec des répercussions sur d’autres marchés tels que les pays de l’Est ou l’Italie. À périmètre constant, les volumes distribués par IMS group sont ainsi inférieurs à ceux du 1er semestre 2023 de -8,7 % (-9,4 % au T2) ;

• pour les divisions STAPPERT et JACQUET, l’érosion des volumes a été plus limitée, respectivement de -4,1 % (-0,6 % au T2) et -1,6 % (+2,6 % au T2).



Dans ces conditions, les ventes semestrielles du Groupe s’élèvent à 1 074 millions d’euros, inférieures de 15,5 % à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute représente 20,9 % du chiffre d’affaires contre 22,4 % au 1er semestre 2023.



L’EBITDA courant s’établit à 39 millions d’euros, représentant 3,6 % du chiffre d’affaires contre 7,9 % au 1er semestre 2023.

Le Résultat Net Part du Groupe s’élève quant à lui à 3,6 millions d’euros.



Dans ce contexte, le Groupe a généré 136 millions d’euros de cash-flow d’exploitation et renforcé sa structure

financière avec un ratio d’endettement net sur capitaux propres (gearing) de 21 % fin juin 2024 (31 % fin 2023).