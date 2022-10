Résultats du 1er semestre 2022

Paris (France), le 20 octobre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre 2022 (période du 1er janvier au 30 juin 2022).

Les comptes semestriels ont été arrêtés lors du conseil d’administration du 19 octobre 2022. Ils ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes.



Chloé Clair, Directrice Générale de namR, commente les résultats semestriels de namR : « Nos résultats semestriels reflètent la poursuite de nos efforts de structuration avec en ligne de mire l’accélération de notre transformation commerciale. En effet, si le rythme d’industrialisation de nos solutions chez nos clients et sa traduction en chiffre d’affaires récurrent sont moins rapides qu’attendu, notre mobilisation commerciale se déroule conformément à nos attentes avec de nombreuses discussions avancées sur tous nos secteurs stratégiques. Cette dynamique qui va prendre progressivement sa mesure à compter du second semestre, nous permet de nous projeter vers une solide trajectoire de croissance à compter de 2023. Cette confiance est encore renforcée par le contexte actuel, marqué par des exigences encore plus aigües des entreprises et des collectivités en matière de maîtrise énergétique et un environnement réglementaire favorable »