Résultats du 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires : 1 480 m€ (+58 % vs S1 2021)

EBITDA courant : 209 m€ (14,1 % du chiffre d'affaires)

Résultat net part du Groupe : 126 m€



Au 1er semestre 2022, le Groupe a bénéficié d’un environnement favorable principalement marqué par la hausse des prix des matières premières.

Les volumes distribués sont également en hausse au 1er semestre (+1,9 % par rapport à ceux du 1er semestre 2021). La demande, bien orientée en début d’année, marque un fléchissement à partir du 2e trimestre.

De même, après 18 mois de hausse, les prix des matières premières ont commencé à baisser, entraînant une baisse des prix d’achats, tendance qui devrait se poursuivre au 4e trimestre. Toutefois cette baisse devrait être pondérée par la hausse des coûts de production de l’acier fortement impactés par les coûts de l'énergie.

La valorisation des stocks au 30 juin 2022 intègre cette évolution avec l'enregistrement d’une dépréciation représentant 19,8 % de la valeur brute des stocks contre 17,1 % au 31 décembre 2021.

Le chiffre d’affaires progresse ainsi de +58 % à 1 480 millions d’euros et la marge brute de +63 % à 404 millions d'euros, représentant 27,3 % du chiffre d’affaires contre 26,4 % un an plus tôt.