Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires réunie le 19 mai 2022

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 20 mai 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société́ biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.



L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le jeudi 19 mai 2022 à 14 heures à l'Hôtel Oceania Le Jura – 14, avenue Foch - 21000 Dijon, France, sous la présidence de Monsieur Frédéric Cren, Président-Directeur Général et cofondateur d’Inventiva.