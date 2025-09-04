Résultats de phase 3 positifs pour Sanofi en dermatite atopique
L'amlitelimab a en effet démontré une efficacité statistiquement et cliniquement significative en termes de clairance cutanée et de gravité de la maladie par rapport au placebo à la semaine 24, avec une efficacité qui augmente progressivement tout au long de la période de traitement.
Les résultats de l'étude confirment ainsi son potentiel en tant que premier et unique traitement de la dermatite atopique pouvant être administré seulement quatre fois par an. L'amlitelimab a été bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité d'emploi n'a été identifié dans le cadre de cette étude.
Des données supplémentaires issues de l'étude de phase 3 permettront de mieux comprendre le profil d'efficacité et de sécurité de l'amlitelimab, notamment le rôle du traitement d'entretien à long terme et le potentiel d'efficacité hors traitement dans diverses populations de patients.
