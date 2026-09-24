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Résultats de phase 2b/3 pour Merck et son Remigromig
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 14:06
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Le laboratoire a dévoilé les résultats préliminaires d'un essai pivot de phase 2b/3, évaluant le Remigromig chez les adultes atteints d'oedème maculaire diabétique (OMD).

A l'issue de 52 semaines de traitement, les deux doses évaluées (0,5 mg et 0,8 mg) ont démontré une non-infériorité par rapport au traitement de référence, le Ranibizumab (0,5 mg), sur le critère du changement moyen de l'acuité visuelle au meilleur degré de correction (BCVA).

Sur le plan de la tolérance, le Remigromig a été généralement bien toléré. Toutefois, des taux plus élevés de rétinopathie diabétique proliférante (PDR), d'hémorragies du vitré et d'arrêts de traitement dus à des événements indésirables ont été observés dans les bras Remigromig par rapport au groupe Ranibizumab. Des analyses complémentaires sont en cours pour caractériser ces données.

Les résultats complets de l'étude seront présentés le samedi 10 octobre lors du congrès annuel de l'American Academy of Ophthalmology à La Nouvelle-Orléans.

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