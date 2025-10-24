 Aller au contenu principal
Résultats de l’Assemblée Générale tenue le 23 octobre 2025
information fournie par Boursorama CP 24/10/2025 à 05:36

Résultats de l’Assemblée Générale tenue le
23 octobre 2025

Londres, Royaume-Uni – 24 octobre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), Société britannique de technologie de la santé à l’échelle mondiale, annonce que l’Assemblée Générale (l’« Assemblée Générale ») s’est tenue le jeudi 23 octobre 2025 à 23 h 45 (heure d’été britannique) / le vendredi 24 octobre 2025 à 8 h 45 (heure normale de l’Est australien).

Toutes les résolutions énoncées dans l’avis daté du 3 octobre 2025 et soumises à l’Assemblée Générale ont été dûment adoptées.

