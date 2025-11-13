RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 13 NOVEMBRE 2025

Adoption de l'ensemble des résolutions présentées par la Société

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 13 novembre 2025 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), entreprise pionnière dans le

développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce l’approbation de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.



Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’Assemblée a pu se tenir avec un quorum de près de 31% des actionnaires présents ou représentés. Les résolutions comprenaient notamment l’approbation des comptes 2024.

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Biophytis dans la rubrique « Assemblées Générales ».