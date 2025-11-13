 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 13 NOVEMBRE 2025
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 18:30

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 13 NOVEMBRE 2025
Adoption de l'ensemble des résolutions présentées par la Société
Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 13 novembre 2025 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), entreprise pionnière dans le
développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce l’approbation de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.

Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’Assemblée a pu se tenir avec un quorum de près de 31% des actionnaires présents ou représentés. Les résolutions comprenaient notamment l’approbation des comptes 2024.
Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Biophytis dans la rubrique « Assemblées Générales ».

Valeurs associées

BIOPHYTIS
0,0800 EUR Euronext Paris -14,89%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank