Résultats de l'Assemblée générale mixte à huis clos du 24 juin 2021

Nantes, le 24 juin 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que l'Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration.



L'Assemblée générale d'OSE Immunotherapeutics s'est tenue sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par l'ordonnance publiée le 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.