Résultats contrastés pour Société Générale en 2023

Société Générale a publié jeudi des résultats contrastés marqués par un rebond de son bénéfice en 2023, la contre-performance de la banque de détail en France contrastant avec la bonne santé de la banque d'investissement et des activités à l'international.

Le bénéfice net a progressé de 37% à 2,5 milliards d'euros, dépassant légèrement les attentes des analystes. Mais le résultat de 2022 avait été plombé par la cession précipitée de la filiale russe Rosbank et il aurait dépassé sans cet événement lié à l'invasion russe de l'Ukraine les 5 milliards déjà largement atteints en 2021.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires, a baissé de 7,6% l'an dernier par rapport à 2022, à 25,1 milliards d'euros.

Les chiffres de 2022 ont été recalculés pour tenir compte d'un changement de normes comptables et d'une nouvelle répartition des activités au sein du groupe.

"2023 était une année de transition et de transformation", a résumé le directeur général Slawomir Krupa - arrivé en mai -, saluant "la dynamique exceptionnelle de BoursoBank" (ex-Boursorama), "la force" de la banque d'investissement et "la performance (des) activités bancaires internationales".

"2023 a été marquée par une forte baisse de la marge d'intérêt dans la banque de détail en France et des coûts d'intégration de LeasePlan élevés" (une entreprise de crédit-bail automobile rachetée en 2022 et fusionnée avec sa filiale ALD Automotive pour former Ayvens), a-t-il parallèlement déploré.

Comme ses concurrentes françaises, la banque de détail - dont les réseaux Société Générale et Crédit du Nord ont fusionné sous l'enseigne SG - a pâti de la hausse des taux d'intérêts, ayant surtout placé des prêts à taux fixe lorsqu'ils étaient bas alors que ses coûts de financement ont augmenté.

Facteur aggravant, la banque au logo rouge et noir s'était couverte en 2022 contre une baisse des taux, alors qu'ils ont augmenté.

- 1 milliard aux actionnaires -

Le PNB des activités françaises de banque de détail, banque privée et assurance a baissé de 13%, à 8 milliards d'euros, pour un résultat net en recul de 57% à 610 millions.

Dans cette division, les assurances, et surtout BoursoBank se portent bien, selon la direction. La banque en ligne a gagné 26% de clients l'an dernier, et a dépassé les 6 millions en janvier 2024, l'objectif étant de passer le cap des 7 millions de clients à la fin de l'année, soit plus d'un Français sur dix.

Les réseaux de banque de détail à l'international font bonne figure. La performance des métiers de banque de financement et d'investissement est jugée satisfaisante, mais elle baisse "en raison de conditions de marché moins favorables".

Quant au coût du risque - les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis -, il représentait l'an dernier 0,17% des encours. Il devrait selon les estimations actuelles monter entre 0,25 et 0,30% cette année, suivant une tendance générale de retour à des niveaux pré-Covid.

"C'est avec confiance et détermination que nous abordons 2024 qui verra l'exécution méticuleuse de notre plan stratégique" annoncé en septembre, a indiqué Slawomir Krupa à des journalistes.

Il attend pour l'année en cours un "rebond des revenus" et "l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, tout en maintenant un bilan solide et en simplifiant notre modèle d'entreprise."

Société Générale compte réaliser cette année 500 millions d'économies, sur les 1,7 milliard d'euros du plan de M. Krupa. La direction a annoncé lundi la suppression prochaine de 947 postes au siège parisien, évoquant "des coûts structurellement trop élevés".

La direction table cette année sur une croissance d'au moins 5% du produit net bancaire par rapport à 2023 grâce au rebond de la banque de détail en France, et un taux de rentabilité des capitaux propres (ROTE) de plus de 6%, contre 4,2%.

Souvent présentée comme "la plus petite des grandes banques françaises", Société Générale compte reverser cette année 1 milliard d'euros à ses actionnaires, par la distribution d'un dividende en numéraire de 90 centimes, assorti d'un programme de rachat d'actions d'environ 280 millions d'euros, équivalent à environ 35 centimes par action.

Le titre Société Générale gagnait 0,81% à 22,42 euros jeudi à 11H20, dans un marché parisien en hausse de 0,64%.