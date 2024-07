Résultats Assemblée Générale Annuelle de Tonner Drones

Cannes, 1-7-2024



Tonner Drones (« Tonner Drones » ou la « Société ») annonce que son assemblée générale annuelle a été établie avec succès.



Le vendredi 28 juin 2024 à 15h00 CET, Tonner Drones a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires. Le quorum a été atteint, composé d'actionnaires représentant 83 020 510 actions (37,49 % du total de 221 425 716 actions en circulation).



Tonner Drones a le plaisir d'annoncer que toutes les résolutions ont été adoptées par les votes des actionnaires présents et ceux qui étaient représentés par leurs procuration.



A propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces sociétés par le biais d'une gestion active d'actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un consolidateur important du secteur. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce aux redevances provenant des brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; il est cependant déterminé à conserver la R&D de ses produits et systèmes en France.