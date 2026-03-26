Résultats annuels 2025 : Hoffmann Green franchit un nouveau cap industriel et confirme sa trajectoire de croissance

• Chiffre d’affaires 2025 de 16,8 M€, en hausse de +27% (13,2 M€ en 2024), porté par la commercialisation de plus de 50 000 tonnes de ciment 0% clinker.



• Poursuite de l’expansion internationale avec l’extension du contrat de licences aux États-Unis couvrant désormais la totalité du territoire Américain.



• Adoption croissante des solutions Hoffmann, signature de nombreux partenariats et forte hausse du carnet de commandes (+28% à 460 000 tonnes).



• EBITDA à -9,0 M€, traduisant l’effort de montée en cadence des volumes, indispensable pour atteindre la taille critique et enclencher l’optimisation des coûts grâce à la massification.



• Structure financière solide : capitaux propres de 55,7 M€ et position de trésorerie de 6,3 M€ (y compris placements et hors droits d’entrée à encaisser de 21 M€).



• Confirmation de l’objectif commercial de 100 000 tonnes de ciment 0% clinker produites en 2026, avec un T1 2026, déjà comparable à l’ensemble des volumes générés sur l’exercice 2024.





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