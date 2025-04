RESULTATS ANNUELS 2024 : FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET LEVÉE DE 200 M€ DE FONDS EN DEEPTECH

« Le réveil géopolitique de l’Europe vers davantage d’autonomie stratégique conforte nos thèses d’investissement. Notre responsabilité, chez Audacia, est d’être un catalyseur des grandes mutations scientifiques et technologiques, pour permettre à nos startups de renforcer la souveraineté énergétique et sécuritaire du continent. Avec l’ambition de gérer un milliard d’euros d’ici fin 2025, nous serons en mesure de soutenir encore davantage ces entreprises .»

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’Administration



« Nous nous réjouissons des performances de l’exercice 2024 qui valident la pertinence de notre plan stratégique présenté à l’occasion de notre introduction en bourse. Nous engrangeons les fruits des paris audacieux que nous avons pris avec nos nouveaux Fonds Thématiques, qui représentent désormais plus de 50% de notre chiffre d’affaires. Nous finançons aujourd’hui les entreprises innovantes, qui concourront à la souveraineté de la France.

Avec ce parti pris particulièrement novateur, nous préparons notre nouveau plan à moyen terme qui commencera en 2026. »

Olivier de Panafieu, Directeur Général