RESULTATS ANNUELS 2024 ET CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2025

Fin 2024 - début 2025 : Une transformation stratégique pour redéfinir nos fondamentaux et reconstruire la croissance.





Le chiffre d’affaires 2024 s’élève à 13,1 M€ en diminution de 22 % par rapport à l’exercice précédent. Le taux de marge s'améliore et atteint 37,3% du chiffre d'affaires, la perte nette est en réduction de 1,5M€.



L'année a été marqué par une restructuration de charges d'exploitation, notamment sur la partie frais de personnel et frais marketing.



Un audit des sources d'activité a conduit à une augmentation des approches directes auprès des candidats qui permet de mieux qualifier les demandes.



Plusieurs refontes ont été réalisé qui auront un impact au cours de l'année 2025.





Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 affiche un recul de 36% par rapport à la même période de 2024. Cette diminution touche nos deux principales activités. Ce résultat est principalement dû à la baisse des commandes observée en fin d'année 2024.



La réorganisation de l'entreprise, initiée au second semestre 2024, a engendré un délai dans la mise en place de tous les outils nécessaires, ce qui a temporairement impactées les performances de début d'année. Des signes encourageants sont observés sur la fin du trimestre.