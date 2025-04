RESULTATS ANNUELS 2024 EN FORTE CROISSANCE

Vaziva affiche des résultats 2024 en très forte croissance et confirme son ambition de devenir un acteur majeur des avantages salariés dématérialisés.

Pionnier sur le marché des dotations sociales digitalisées, VAZIVA clôt l’exercice 2024 avec une performance remarquable : chiffre d’affaires en hausse de 49 % (40,4 M€), résultat net multiplié par 3,8 à 1,3 M€, marge brute en progression de 90 %. Une dynamique portée par l’adoption croissante de sa carte multi-dotations sur les segments cadeaux, vacances et culture. Le groupe renforce également son positionnement stratégique avec l’acquisition de Pronis Loisirs en mars 2025 et l’arrivée de Marina Germain en tant que CEO, afin d’accélérer le déploiement de son plan de croissance. Dans un marché estimé à 18,1 milliards d’euros en France, Vaziva poursuit sa trajectoire de croissance rentable et durable, avec une ambition claire : réinventer l’expérience des avantages salariés.