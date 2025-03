Résultats annuels 2024 d’Hoffmann Green : solides performances commerciales et financières

• Doublement du chiffre d’affaires 2024 à 13,2 M€ (6,0 M€ en 2023)

• Accélération du développement international : signature de contrats de licences aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande

• Progression de +20% du carnet de commandes à 360 000 tonnes

• Amélioration significative du profil de rentabilité : EBITDA 2024 à -0,7 M€ vs. -5,2 M€ en 2023

• Structure financière solide : capitaux propres de 62.5 M€ et position de trésorerie de 16.5 M€

• Bon début d’année 2025 : niveau d’activité en forte croissance et réalisations industrielles, commerciales et réglementaires majeures



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 17 mars 2025 – 08h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, fait le point sur ses activités et annonce ses résultats annuels 2024.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu