Résultats annuels 2023 : FREY réalise une nouvelle année record

FREY RÉALISE UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD



Excellentes performances opérationnelles de la 1ère plateforme multi-pays de commerce de plein air

Patrimoine économique : 2,1 Md€ (+21,9%) (-0,8% à périmètre constant)

Loyers annualisés pdg : 133,8 M€ (+33,7%) (+4,4% à périmètre constant)

Re-commercialisations et renouvellements : +6,3 % au-dessus des loyers en place

Taux d’occupation financier : 97,7%

Taux d’effort Groupe : 8,9%

Taux de rendement : 6,4% (+40 bps)



Résultats 2023 record

Revenus locatifs : 113,5 M€ (+24,0%)

Résultat opérationnel courant : 84,2 M€ (+34,1%)

ANR EPRA NTA : 32,6€/action (-1,5% et +1,5% hors impact Augmentation de Capital)

Dividende proposé pour 2023 : 1,80 €/action (+5,9%) intégralement en numéraire



Structure financière renforcée

Augmentation de Capital de 97,1 M€ en décembre 2023

Ratio LTV DI : 41,0%

Liquidités disponibles : 378,0 M€

Financements levés : 375,0 M€

Coût de la dette optimisée : 2,37%

Taux de couverture de la dette : 96,5% et porté à 98% en moyen