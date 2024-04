Résultats annuels 2023 de Forsee Power : très bonnes performances commerciales et financières

Poursuite de la forte dynamique commerciale avec des revenus en progression de +54% à 171,2 M€

o Véhicules lourds : nouvelle année de forte croissance à 145,4 M€, +65% vs. 2022

o Véhicules légers : activité en augmentation à 25,8 M€, +11% vs. 2022



Diversification du portefeuille clients avec la signature de nouvelles références mondiales et extension de la présence géographique à de nouveaux marchés (Japon, Australie)



Nette amélioration de la rentabilité : EBITDA ajusté en progrès de +48% à -6,8 M€ , vs. -13,0 M€ en 2022



Perspectives 2024 : focus sur la rentabilité

o Atteinte du seuil de rentabilité : EBITDA ajusté à l’équilibre

o Objectif de chiffre d’affaires annuel compris entre 180 et 200 M€

o Démarrage de la production du site nord-américain à la fin du 1er semestre 2024





