Résultats annuels 2023

Montpellier, France, le 20 mars 2024 à 17H45 CET



• Chiffre d’affaires : 3 305 k€

• Croissance en France et en Europe

• Poursuite de la politique d’investissement



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), annonce aujourd’hui ses résultats financiers annuels 2023 IFRS consolidés certifiés au niveau Groupe.



« En 2023, nous avons poursuivi la mise en place de notre stratégie de croissance et d’innovation avec détermination. Impactés par la situation de gel des appels d’offres du secteur de la Santé en Chine, nous avons néanmoins enregistré une croissance en France et en Europe, notamment grâce à de nouveaux partenariats sur ces marchés porteurs. L’année a aussi été marquée par l’entrée à notre capital du groupe Guerbet, renforçant notre position internationale et ouvrant de nouvelles perspectives pour accélérer nos ambitions » indique Nicolas Reymond, Directeur général du Groupe.