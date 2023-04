Résultats annuels 2022

• Revenus de l’activité 2022 en hausse de 5% à 1,5 M€

• Visibilité financière assurée pour les 12 prochains mois grâce à la ligne de financement Winance approuvée par les actionnaires le 23 mai 2022

• Renforcement de la Direction pour mettre en œuvre le plan stratégique





Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2022 .





