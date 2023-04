Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du T1 2023

• Libéralisation du marché de l’auto-école avec la révolution « RDV Permis »

• Des résultats 2022 intégrant les investissements opérationnels et humains

significatifs et nécessaires au développement

• Une introduction en bourse pour devenir à terme le leader français de

l’enseignement de la conduite

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 en hausse de 20 %

Lepermislibre - ISIN : FR001400F2Z1, mnémonique : ALLPL, pionnier de l’auto-école en ligne en

France, publie ses résultats au titre de l’exercice 2022 ainsi que son chiffre d’affaires du 1

er

trimestre 2023.