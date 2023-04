Résultats annuels 2022 de Smart Good Things Holding

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), société cotée sur Euronext Access+, publie ses comptes annuels pour l’exercice 2022 (1er janvier au 31 décembre 2022) et fait le point sur les perspectives du groupe qui est en phase de développement rapide. Les comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration du 27 avril 2023. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport de certification est en cours d’émission.

Faits marquants de l’exercice 2022

L’exercice 2022 a été ponctué d’étapes structurantes pour l’avenir du groupe, tant sur le plan commercial que capitalistique.

La commercialisation des boissons instantanées a débuté en avril 2022, à la fois en pharmacies et dans la Grande Distribution, selon un plan de déploiement progressif à l’échelle nationale.

En parallèle, le groupe a lancé en juillet 2022 un service de régie dédiée aux aînés et à leurs proches.