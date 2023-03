Résultats annuels 2022

Performances solides et développement international



- Chiffre d’affaires : 2,68 Md€ (+36 % vs 2021)

- EBITDA courant : 312 m€ (11,6 % du chiffre d'affaires)

- Résultat net part du Groupe : 180 m€



En 2022 le Groupe a bénéficié à plein de ses investissements dans de nouvelles capacités de distribution et de

parachèvement et de conditions de marché favorables tirant vers le haut le chiffre d’affaires et la marge et ce, en

dépit d’un fléchissement de la demande et des prix des matières premières observé depuis le 2e trimestre, qui

semble se poursuivre en 2023.