Résultats annuels 2022-2023 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024

Perspectives 2023-2024

Bonne visibilité des ventes de terreaux en Chine

Accélération de l’activité BIVIS en Europe et premiers revenus attendus aux Etats-Unis

Saint-Mars-du-Désert, le 31 octobre 2023 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas

carbone, publie ce jour les comptes consolidés de son exercice 2022-2023, clos au 30 juin 2023 et arrêtés

par le Conseil d’administration réuni le 30 octobre 2023.

Les commissaires aux comptes ont en application, de leur norme professionnelle, formulé une impossibilité

de certifier les comptes consolidés et sociaux 2022-2023 pour incertitudes multiples sur la continuité

d’exploitation. Florentaise précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’un refus de certification.