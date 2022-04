Résultats annuels 2021

Poursuite de la 2ème phase du plan stratégique :

Réussite de la relance industrielle et acquisitions stratégiques



• Chiffre d’affaires de 9,8 M€ en croissance de +158% ;

o Pertinence des programmes d’investissements dans l’optimisation de l’appareil industriel ;

o Succès de la campagne de traitement de l’amiante et montée en puissance de l’activité CSR ;

• Stabilité du résultat opérationnel courant ;

• Acquisition des Forges de Tarbes;

• Désendettement continu – dette financière réduite à 4,2 M€ ;

• Perspectives de poursuites de la croissance en 2022 en France avec des relais à l’international.



Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses résultats annuels 2021 (période du 1er janvier au 31 décembre 2021), audités par le collège des Commissaires aux Comptes et arrêtés ce jour par le Conseil d’Administration.