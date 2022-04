Résultats annuels 2021 Ecoslops : Nouveau palier franchi dans le développement du Groupe

Nouveau palier franchi dans le développement du Groupe : EBITDA 2021 positif hors lancement de l'unité de Marseille, confirmant les atouts du Groupe sur les marchés de l'énergie et de l'économie circulaire



Paris, le 12 avril 2022, 19h30 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 12 avril 2022.



 Chiffre d'affaires de 12,45M€, en progression de 116%

 EBITDA de (1,5M€) avec une forte accélération sur le second semestre et EBITDA positif hors Ecoslops Provence

 Un business model axé sur le recyclage des déchets d'hydrocarbures, plus que jamais adapté aux besoins d'indépendance et de transition énergétique

 De multiples opportunités de développement identifiées pour 2022 et au-delà

Faits marquants opérationnels de l’exercice 2021

Après une année 2020 affectée par la crise sanitaire et ses répercussions sur les cours pétroliers, le groupe a franchi en 2021 une étape importante dans son développement, avec :



• Le démarrage de l'unité de Marseille

Le premier semestre a vu l'achèvement (...)





