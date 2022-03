Résultats annuels 2021

Résultats en haut de fourchette de guidance : EBITDA à 214,8 millions d’euros, RNPG à 59 millions d’euros

Abandon total du charbon à La Réunion en 2024 : travaux en cours à Albioma Bois-Rouge et délibération favorable statuant sur la conversion à la biomasse pour Albioma Le Gol

Entrée concluante dans la géothermie et acquisition d’une deuxième centrale en Turquie



Le Conseil d’Administration d’Albioma, réuni le 2 mars 2022 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2021.

« Grâce à la mobilisation et l’engagement des équipes que je tiens à remercier, et à la solidité de notre modèle, Albioma réalise une performance solide en 2021. Le Groupe confirme son rôle d’acteur essentiel de la transition énergétique.

Nous avons poursuivi nos efforts dans la mise en œuvre de notre stratégie à long terme, en avançant à très grands pas vers l’abandon total du charbon à La Réunion, au profit de la biomasse dans nos deux centrales thermiques. À cet effet, nous nous réjouissons de la délibération pour la conversion de la centrale du Gol et la prolongation de son contrat de vente d’électricité jusqu’en 2044, annoncée par la Commission de Régulation de l’Énergie le 24 février dernier.