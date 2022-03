Résultats annuels 2021

• Chiffre d’affaires : 1 970 M€ (+44% vs. 2020)

• EBITDA : 201 M€ (10,2% du chiffre d'affaires)

• Résultat net part du Groupe : 121 M€



JACQUET METALS est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques : JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique.

Avec un effectif de 2 951 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 105 centres de distribution dans 24 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.