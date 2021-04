Résultats annuels 2020 :

Relance industrielle et commerciale, amélioration des résultats et désendettement valident la fin de la 1ère phase du plan stratégique



o Redémarrage réussi d'Inertam depuis l'été 2020

o Réorientation du site de CHO Morcenx et création d'une nouvelle activité de préparation de CSR

o Amélioration des résultats opérationnels et du résultat net

o Désendettement massif du Groupe - Dette financière réduite à 7,7 M€ (-16,9 M€)

o Nouveau financement pour accélérer dès 2021 la seconde phase du développement