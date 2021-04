Paris, le 8 avril 2021, 19h35 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 8 avril 2021.



Accélération commerciale significative sur le projet Scarabox® (ex Mini P2R) : Signature de 3 lettres d'intention en 2020, dont une convertie en contrat de vente en 2021 ;

Bilan solide permettant la poursuite des investissements et des projets en développement ;

Chiffre d'affaires de 5,75M€ et EBITDA de (3,0)M€, principalement impactés par les effets de la crise sanitaire et ses répercussions sur l'activité au Portugal.

