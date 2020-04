Résultats annuels 2019

Europlasma SA, publie aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2019 clos le 31 décembre.



Après la validation par le Tribunal de Commerce d'un plan de continuation d'activité de la société à l'été 2019 et sous l'impulsion de la nouvelle Direction, le Groupe a redéfini sa feuille de route pour se focaliser sur la fourniture aux industriels d'une offre de solutions efficientes et responsables de traitement des polluants. Cette stratégie doit permettre de faire évoluer radicalement le modèle économique d'Europlasma vers la vente de technologies et services associés tout en maitrisant les capitaux engagés dans l'exploitation de la technologie.



Ainsi le Groupe a maintenu à l'arrêt ses sites industriels sur le second semestre pour permettre leur repositionnement en ligne avec cette feuille de route.



Cette reconfiguration des unités de production a été accompagnée d'une réduction des dépenses courantes compte tenu de leur arrêt et d'une restructuration du bilan, notamment par réaménagement de la dette financière à long terme. Grâce à la mise en place d'un financement obligataire, le Groupe est en mesure de faire face aux investissements nécessaires à la poursuite de l'activité.