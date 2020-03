Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires en hausse de 18 %, et EBITDA en croissance de 12 %

Augmentation continue de la part du renouvelable dans le mix, à 67 %

Performance ESG : entrée dans le Top 20 du secteur énergie avec un gain de 8 points sur la notation Vigeo Eiris

Le Conseil d'Administration d'Albioma, réuni le 2 mars 2020 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2019.

« Nous publions ce jour des résultats solides, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18 % à 505,7 millions d'euros et un EBITDA en croissance de 12 % à 182,9 millions d'euros. Ces résultats témoignent du savoir-faire de nos équipes et de la robustesse d'Albioma sur la durée grâce aux bonnes performances de nos centrales thermiques et solaires, associées à une excellente année opérationnelle pour les nouvelles installations biomasse du Groupe, en Outre-mer et au Brésil.