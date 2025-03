Résultats 2024 décevants – Nouveautés en 2025

La marge brute du groupe a augmenté d’environ +15% YoY à 53,2% du CA, soit une nette amélioration du taux de MB de +450 pdb (après -530 pdb en 2023). Cependant le résultat opérationnel à 3,7 M€ (après 2,5 M€ l’an passé) était en dessous de notre estimation (7,7 M€) avec des frais marketing, des effectifs et des DAP en forte hausse. Le RN était positif (+1,2 M€). Le bilan et la génération de cash demeurent solides. Pas de dividende proposé au titre de 2024. Le groupe a racheté ses propres titres pour environ 2,5 M€. Pour 2025, le groupe anticipe une nouvelle croissance et un ROP positif grâce aux nouveautés et aux efforts pour en maximiser l’implantation et les ventes. Nous réduisons nos estimations et ajustons notre OC de 7,5 € à 7,1 €. Le titre se traite à 2,8x l’EV/EBITDA à 12 mois vs sa moyenne historique à 3,9x, alors même que le niveau de CA a doublé depuis 2019 (avant-Covid). Achat réitéré.