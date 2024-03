RESULTATS 2023 - VANTIVA ATTEINT SES OBJECTIFS

Communiqué de Presse

Résultats 2023

VANTIVA ATTEINT SES OBJECTIFS

Forte résilience de la marge dans un environnement difficile

L’EBITDA ajusté s’élève à 142 millions d’euros

La marge d’EBITDA ajusté progresse de 1 point et atteint 6,8 % du CA

EBITA ajusté à 57 millions d’euros

FCF (avant frais financiers et impôts) positif de 13 millions d’euros

Le groupe confirme le potentiel des synergies résultant de l’acquisition de Home Networks

Paris – Le 26 mars 2024 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), annonce ses résultats financiers pour l’année 2023. Ces résultats ont été approuvés, aujourd’hui, par le Conseil d’administration.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après finalisation de la vérification du rapport de gestion et des diligences relatives au format électronique ESEF des comptes 2023.

Les résultats de l’exercice 2023 sont conformes aux objectifs fixés malgré une conjoncture difficile .

Le chiffre d’affaires recule de 25,3 % et s’établit à 2 075 millions d’euros (-23,3 % à taux de change constants).

L’EBITDA ajusté s’élève à 142 millions d’euros (-11,7 %), et affiche un taux de marge en hausse à 6,8 % du chiffre d’affaires contre 5,8 % en 2022.

L’EBITA ajusté est en légère progression à 57 millions d’euros (contre 55 millions d’euros en 2022).

Le résultat net des activités poursuivies est une perte de 283 millions d’euros contre une perte de 529 millions d’euros en 2022 qui prenait en compte une contribution négative des résultats mis en équivalence de 311 millions d’euros résultant de la dépréciation de la valeur des titres TCS.

Le résultat net du groupe est négatif de 285 millions d’euros contre un profit de 151 millions d’euros qui incluait un profit de 680 millions d’euros des « activités arrêtées » provenant principalement de la distribution des actions de TCS.

Le flux de trésorerie disponible, avant frais financiers et impôts, est positif de 13 millions d’euros en recul de 75 millions d’euros par rapport à 2022, en raison du repli de l’EBITDA et surtout de l’effet négatif de la variation du besoin en fonds de roulement.

A la fin de l’exercice, Vantiva détient des liquidités à hauteur de 133 millions d’euros et d’une ligne de crédit non tirée de 76 millions d’euros.

La dette nette totale (hors location d’actifs) s’élève à 366 millions d’euros (en nominal).

Luis Martinez-Amago, Directeur général, a déclaré :

« Nous sommes fiers d’avoir atteint nos objectifs dans un contexte de réduction des commandes de nos clients, tant pour l’activité Maison Connectée pour laquelle les clients ont toujours des stocks excessifs, que Solutions Logistiques pour laquelle les nouvelles diversifications ne compensent pas encore le déclin naturel de l’activité DVD. La forte résilience affichée avec la progression de notre taux de marge d’EBITDA ajusté, en dépit du repli significatif du chiffre d’affaires, démontrent l’agilité et la réactivité de l’entreprise pour répondre à un environnement hautement volatile dans un contexte d’inflation des couts. Cette performance me rend particulièrement confiant pour la réussite de l’intégration de l’acquisition des activités Home Networks de CommScope.

Cette opération est un tournant stratégique pour Vantiva et positionne idéalement le groupe pour relever les défis de notre industrie et atteindre des résultats financiers sans précédent pour l’entreprise. Je tiens à remercier toutes les équipes pour leur engagement sans lequel ces résultats n’auraient pas pu être atteints ».

I- Points clés 2023 et perspectives 2024

En millions d’euros, activités poursuivies 2023 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 2 075 2 776 (25,3) % (23,3) % EBITDA ajusté 142 161 (11,7) % (9,2) % En % du chiffre d’affaires 6,8 % 5,8 % 105 bps 106 bps EBITA ajusté 57 55 2,9 % 6,1 % Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts 13 88 (75) (74)

Points clés 2023

L’activité du groupe a été pénalisée par l’environnement économique général et la réduction des budgets d’investissement des principaux opérateurs de réseaux télécom et de câbles, dans un contexte de stocks élevés. La réactivité de l’entreprise, pour faire face à cette situation, a permis de limiter le repli de l’EBITDA ajusté en valeur absolue et d’améliorer le taux de marge en pourcentage.

Le chiffre d’affaires de Vantiva s’est élevé à 2 075 millions d’euros en diminution de 25,3 % (-23,3 % à taux de change constants).

« Maison Connectée » a contribué pour 1 563 millions, soit une baisse de 26,3 % (-24,2 % à taux de change constants), tandis que celle de « Solutions Logistiques » s’est repliée de 21,9 % à 512 millions d’euros (-20,3 % à taux de change constants).

L’EBITDA ajusté s’établit à 142 millions d’euros pour le groupe. Le repli de cet indicateur a été limité à 19 millions d’euros. Cette diminution provient principalement de l’effet de la baisse de l’activité pour les deux divisions, largement compensée, mais pas totalement, par des mesures d’économie de couts et par la maitrise des frais centraux.

La contribution de « Maison Connectée » est de 120 millions d’euros (contre 135 millions en 2022) et celle de « Solutions Logistiques » de 45 millions d’euros (contre 56 millions en 2022).

Les actions de maitrise des couts ont permis d’améliorer le taux de marge d’EBITDA ajusté qui progresse de 105 points de base pour atteindre 6,8 % du chiffre d’affaires.

Le flux de trésorerie disponible, avant frais financiers et impôts est positif de 13 millions d’euros, contre 88 millions d’euros en 2022. Cette détérioration est largement expliquée par la baisse de l’EBITDA et l’impact négatif de la variation du besoin en fonds de roulement.

Perspectives

Le début de l'année confirme que 2024 devrait être une nouvelle année difficile pour le secteur de la Maison Connectée. Les principaux opérateurs télécom réduisent leur programme de capex pour l'année, ce qui pèsera sur la demande de CPE. Nous attendons un début de reprise du marché d’ici la fin de 2024.

Pour l’activité solutions logistiques, Vantiva prévoit un déclin naturel de la demande de disques optiques et une augmentation des ventes pour les " activités de croissance ". L'augmentation de la capacité de production de disques vinyles devrait continuer à être l'un des principaux moteurs de croissance dans ce domaine.

Dans ce contexte, la direction de Vantiva se concentrera sur la réussite de l'intégration de Home Networks et continuera à procéder aux ajustements structurels nécessaires pour préserver la rentabilité.

Pour l'année fiscale 2024, le groupe vise les objectifs suivants :

EBITDA ajusté > 140 millions d'euros

FCF ( 1) > 0 million d'euros

(1) Après charges financières et impôts et avant coûts de restructuration et d’intégration liés à l'acquisition de HN.

Cette guidance repose sur une hypothèse de parité €/$ de 1,08.

D'ici 2026 , la direction est confiante sur le fait que Vantiva générera un FCF positif durable et substantiel, après charges financières, impôts et couts de restructuration.

II- Analyse par division – Faits marquants des résultats 2023





Maison Connectée

Répartition du chiffre d’affaires par produits

En millions d’euros 2023 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 1 563 2 120 (26,3) % (24,2) % Dont Haut debit 1 262 1 598 (21,1) % (19,0) % Video 301 522 (42,3) % (39,9) % EBITDA ajusté 120 135 (10,4) % (8,3) % En % du chiffre d’affaires 7,7 % 6,3 %

La contribution de la division Maison Connectée a représenté 75 % du chiffre d’affaires du groupe (contre 76 % en 2022) et atteint 1 563 millions d’euros, soit une baisse de 26,3 %. A taux de change constant le repli aurait été de -24,2 % par rapport à 2022. Cette évolution résulte avant tout de la chute des volumes dans toutes les régions où le groupe est actif, en raison de la réduction des programmes d’investissement des opérateurs de réseaux télécom et de câbles. Les produits haut débit, notamment la fibre, ont mieux résisté que les produits vidéo, qui ont été particulièrement touchés, notamment en Amérique du Nord, par le recul des produits Android TV. Le haut débit a représenté plus de 80 % du chiffre d’affaires de la division contre 75 % l’année précédente.

L'EBITDA ajusté de la division a représenté 85 % du total du groupe contre 84 % en 2022. Il s’est élevé à 120 millions d’euros pour 2023 contre 135 millions en 2022, soit 7,7 % du chiffre d’affaires (6,3 % en 2022). Cette progression du taux de marge illustre les mesures d’économie de couts rapidement déployées pour compenser la baisse de l’activité.

Solutions Logistiques

Chiffre d’affaires et EBITDA

En millions d’euros 2023 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 512 655 (21,9) % (20,3) % EBITDA ajusté 45 56 (20,4) % (18,4) % En % du chiffre d’affaires 8,8 % 8,6 %

Le chiffre d’affaires de la division « Solutions Logistiques » s’établit à 512 millions d’euros en 2023, en repli de 21,9 % par rapport à 2022. A taux de change constants la baisse aurait été de -20,3 %. Le déclin structurel de l’activité disque optique a été amplifié par la baisse de la consommation discrétionnaire, notamment en Amérique du Nord, mais partiellement compensé par des hausses de prix. Les autres activités de logistiques sont restées relativement stables malgré cet environnement défavorable. L’activité disque vinyle a progressé à la suite de la mise en production de nouvelles capacités de production.

L’EBITDA ajusté de la division s’est élevé à 45 millions d’euros (contre 56 millions en 2022) représentant 8,8 % du chiffre d’affaires contre 8,6 % en 2022. Le repli a été limité grâce aux réductions de couts, aux hausses de prix et à la montée en puissance de l’activité disque vinyle. Ces actions ont permis au taux de marge d’EBITDA ajusté de progresser de 17 points de base.

Corporate & Autres

En millions d’euros 2023 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 1 1 Ns Ns EBITDA ajusté (23) (30) Ns Ns En % du chiffre d’affaires ns ns

Corporate & Autres a enregistré un chiffre d’affaires de 1 million d’euros comme en 2022.

L’EBITDA ajusté s’élève à -23 millions, en amélioration de 7 millions d’euros par rapport à 2022 en raison du strict contrôle des dépenses de fonctionnement des services centraux.

III- Analyse du compte de résultat





Compte de résultat

En millions d’euros 2023 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires des activités poursuivies 2 075 2 776 (25,3) % (23,3) % EBITDA ajusté des activités poursuivies 142 161 (11,7) % (9,2) % % du chiffre d’affaires 6,8 % 5,8 % 105 bps 106 bps D&A & provisions 1 (hors amortissements des incorporels issus des acquisitions) (86) (106) 19,2 % 17,2 % EBITA ajusté des activités poursuivies 57 55 2,9 % 6,1 % % du chiffre d’affaires 2,7 % 2,0 % 74 bps 76 bps Amortissements des incorporels issus des acquisitions (26) (31) 16,7 % 14,7 % Eléments non-récurrents (167) (35) ns ns EBIT des activités poursuivies (136) (11) ns ns % du chiffre d’affaires (6,5) % (0,4) % na na Produits (charges) financiers nets (107) (177) 39,7 % 39,0 % Impôt sur les résultats (15) (30) 48,9 % 48,0 % Contribution des mises en équivalence (25) (311) ns ns Résultat net activités poursuivies (283) (529) ns ns Résultats des activités arrêtées ou en cours de cession (2) 680 ns ns Résultat net de l’exercice (285) 151 ns ns

1 Provisions pour risques, litiges et garanties

Le chiffre d’affaires 2023 s’élève à 2 075 millions d’euros, soit une baisse de -25,3 % (-23,3 % à taux de change constants). Cette évolution s’explique par le repli de nos principaux marchés pour « Maison Connectée », notamment en Amérique du Nord et pour les décodeurs vidéo. La contribution de la division « Solutions Logistiques » a connu une baisse comparable en raison de la poursuite du repli de l’activité DVD, marginalement compensée par une hausse des activités de croissance.

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 142 millions d’euros, en baisse de 11,7 % et de 9,2 % à taux de change constants. En revanche, le taux de marge d’EBITDA ajusté s’est amélioré de 105 points de base pour s’établir à 6,8 % du chiffre d’affaires. Cette progression, dans un contexte de contraction significative de l’activité, reflète l’impact des mesures d’ajustement de couts qui ont été implémentées avec rapidité et efficacité.

L’EBITA ajusté de 57 millions d’euros progresse de 2 millions malgré la baisse de l’EBITDA ajusté en raison d’une moindre charge d’amortissements et de provisions.

L’amortissement des incorporels issus des acquisitions s’élève à -26 millions d’euros contre 31 millions d’euros.

Les éléments non récurrents présentent un solde négatif de 167 millions d’euros qui s’explique par :

Des coûts de restructuration de -14 millions d’euros, contre -17 millions en 2022, à la suite d’une baisse des charges pour « Solutions Logistiques », et pour le Corporate, tandis qu’elles ont augmenté de 2 millions pour « Maison Connectée » ;

de -14 millions d’euros, contre -17 millions en 2022, à la suite d’une baisse des charges pour « Solutions Logistiques », et pour le Corporate, tandis qu’elles ont augmenté de 2 millions pour « Maison Connectée » ; Des autres produits et charges qui représentent une charge de -14 millions d’euros contre -13 millions d’euros l’année précédente, notamment en raison des frais engendrés par l’acquisition de Home Networks ;

qui représentent une charge de -14 millions d’euros contre -13 millions d’euros l’année précédente, notamment en raison des frais engendrés par l’acquisition de Home Networks ; Des pertes de valeurs sur les actifs non courants de -139 millions d’euros (contre -5 millions en 2022) à la suite de la dépréciation de la valeur du goodwill de « Solutions Logistiques » enregistrée au premier semestre.





En conséquence, l’EBIT est négatif de -136 millions d’euros contre une perte de -11 millions en 2022.

Le résultat financier net s’élève à -107 millions d’euros pour 2023 contre -177 millions en 2022.

La charge nette d’intérêts de la dette (hors location d’actifs) s’est élevée à -70 millions d’euros contre -167 millions d’euros en 2022. Rappelons que la charge de la dette 2022 avait été impactée par des couts du remboursement anticipé de la dette intervenu avant la réalisation du Spin-Off.

Les autres charges financières de -37 millions d’euros proviennent essentiellement de dépréciation de valeurs sur TCS et d’une hausse des engagements pour retraites.

L’impôt sur les résultats s’élève à -15 millions d’euros contre -30 millions en 2022.

Le résultat mis en équivalence est une perte de -25 millions d’euros contre -311 millions d’euros en 2022 expliquée principalement par la dépréciation de la valeur de la participation de 35 % dans TCS.

Le résultat net des activités poursuivies pour l’exercice s’établit ainsi à -283 millions d’euros contre -529 millions d’euros en 2022.

Le résultat net du groupe est une perte de -285 millions d’euros contre un profit de 151 millions d’euros qui prenait en compte le gain sur la valorisation de TCS lors du Spin-Off.

Analyse du flux de trésorerie et de la dette

En millions d’euros 2023 2022 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 142 161 (19) (15) Investissements (77) (80) 3 1 Charges non récurrentes (impact cash) (45) (50) 5 5 Variation du BFR et des autres actifs et dettes (8) 57 (65) (65) Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts 13 88 (75) (74)

31/12/2023 31/12/2022 Dette nominale brute (incluant les dettes de loyers) 555 449 Trésorerie et équivalent de trésorerie (133) (167) Dette nominale nette (non IFRS) 422 282 Adjustments IFRS (15) (19) Dette financière nette (IFRS) 407 263

Le Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts passe de +88 millions d’euros à +13 millions. Cette baisse provient de l’évolution de l’EBITDA ajusté (-19 millions), et de la variation du besoin en fonds de roulement (-65 millions) tandis que les investissements et les charges de restructurations étaient en repli de respectivement 3 et 4 millions d’euros.

La variation du besoin en fonds de roulement s’explique principalement par l’impact négatif de la baisse de l’activité et des décalages de commandes de clients.

Les engagements pour retraites baissent de 10 millions d’euros après prise en compte de paiements réalisés pour 28 millions d’euros, d’un effet actuariel négatif de 7 millions d’euros et d’une charge nette sur l’exercice de 12 millions d’euros.

Les décaissements pour les restructurations se sont élevés à -18 millions d’euros contre -22 millions d’euros .

Les investissements ont atteint -77 millions d’euros soit une baisse de 3 millions d’euros comparé à 2022. La majorité est constituée de la capitalisation de la R&D.

La position de liquidités à la fin de décembre 2023 était de 133 millions d’euros contre 167 millions un an plus tôt.

La dette nette nominale à la fin de l’année s’élevait à 422 millions d’euros et s’accroit de 140 millions en raison principalement du FCF négatif (après décaissement des intérêts et taxes), des intérêts non décaissés et des nouveaux contrats de location.

En norme IFRS, la dette nette était de 407 millions d’euros au 31 décembre 2023.

Evènement post clôture

Le groupe avait annoncé le 3 octobre 2023 un accord en vue de l’acquisition des activités de connectivité domestique de CommScope. La finalisation de cette acquisition est intervenue le 9 janvier 2024.

Pour plus de détails se référer aux communiqués publiés à ces dates et disponibles sur notre site internet.

Annexe 1

Détails de la dette

En millions d’euros

Ligne Charactéristiques Nominal Montant IFRS Taux Nominaux Taux IFRS Barclays Cash: Euribor 3M + 2,50 % & PIK 258 249 10,4 % 13,7 % Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4,00 % & PIK 131 125 13,4 % 18,0 % Angelo G Barclays STL PIK:E + 10 % 85 85 14,0 % 31,4 % Wells Fargo WF prime rate + 1.75 margin 0 0 10,3 % 10,3 % Engagements de location 56 56 15,4 % 15,4 % Crédit bail 2 2 10,9 % 10,9 % Intérêts courus & Autres 24 24 0,0 % 0,0 % Dette totale 555 541 11,7 % 17,0 % Cash & Equivalents 133 133 Dette nette 422 407

Annexe 2

Impact IFRS 16

Année 2023 (incl. IFRS 16) Année 2023

(excl. IFRS 16) IFRS 16 impact (en millions d’euros)



A taux réels A taux réels A taux réels Chiffre d’affaires 2 075 2 075 0 EBITDA ADJ 142 111 31 EBITA 57 50 7 Cash Flow opérationnel 48 17 30 FCF avant frais financiers et impôts 13 (18) 30 FCF après frais financiers et impôts (45) (66) 21

Annexe 3

Réconciliation des indicateurs 4

En complément des résultats publiés, et pour permettre une meilleure comparabilité de l’évolution de la performance opérationnelle en 2023 par rapport à 2022, Vantiva présente un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat et états financiers consolidés du groupe :

Couts de restructurations nettes ;

Charges nettes de dépréciation d’actifs ;

Autres produits et charges (autres éléments non récurrents).





En millions d’euros 2023 2022 Variation 1 EBIT des activités poursuivies (136) (11) (125) Charges de restructuration, nets 14 17 (4) Gains (pertes) de valeurs sur les actifs opérationnels non-récurrents 139 5 134 Autres produits (charges) 14 13 1 Amortissements des incorporels issus des acquisitions 26 31 (5) EBITA ajusté des activités poursuivies 57 55 2 Amortissements et dépréciations (“D&A”) 2 86 106 (20) EBITDA ajusté des activités poursuivies 142 161 (19) 1 Variation à taux de changes réels 2 Hors amortissements des incorporels issues des acquisitions, et y compris les provisions (risques, litiges, et garanties)

La ligne « EBITDA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net excluant notamment les autres produits et charges, les dépréciations et les amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties ou litiges).

La ligne « EBITA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net, excluant notamment les autres produits et charges ainsi que les amortissements des incorporels issus des acquisitions.

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337, et un avenant a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 8 décembre 2023, sous le n°. D.23-0337-A01.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter .

