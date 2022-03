Résultats 2021 et Objectifs 2022

Résultats 2021

Croissance de plus de 30% du nombre d’abonnés à 363.000 en fin d’année

Performance opérationnelle en forte progression : EBITDA de 4,3 M€ (x 4.8)

Hausse de la trésorerie nette à 4,0 M€ (+2,2 M€)

Reprise du versement d’un dividende



Objectifs 2022

Nouvelle année de croissance avec un demi-million d’abonnés en fin d’année



L’année 2021 est celle du déploiement avec succès de l’offre “Content-as-a-service” de Netgem sur ses principaux marchés :



✓ Dans les pays nordiques, Netgem a accompagné la forte croissance de l’offre TV Premium de son partenaire Elisa Viihde, ceci malgré les tensions sur la disponibilité des composants,

✓ Sur le marché britannique, l’offre NetgemTV a connu une année de succès commerciaux, auprès de nombreux opérateurs Fibre alternatifs, et de TalkTalk, opérateur Tier 1,

✓ Sur le marché français, Netgem a lancé plusieurs nouveaux services “OTT” tels que Viva by VIDEOFUTUR.