Résultat net trimestriel en baisse de 29% pour Lectra
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 07:25
Le chiffre d'affaires du groupe de solutions logicielles pour l'industrie a reculé de 8% à 121,8 MEUR, dont une baisse de 4% à données comparables, mais son CA récurrent a augmenté de 2% en comparable, dont une hausse de 13% sur les abonnements SaaS.
Malgré la poursuite de l'attentisme des clients dans un environnement difficile, le trimestre a enregistré une diminution des commandes de nouveaux systèmes moins marquée qu'au 2e trimestre (-15% à données comparables après -27%).
Jugeant que la situation incite toujours à la prudence, Lectra ne peut s'engager sur des objectifs précis et 'se concentre sur l'avenir, en accélérant sa transformation pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans un environnement normalisé'.
Valeurs associées
|23,850 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
