Résultat de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2026

Winamp Group SA (la « Société ») informe le marché que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 6 février 20261 n’a pas pu valablement délibérer, le quorum de présence légalement requis n’ayant pas été atteint. En conséquence, aucune des résolutions proposées n’a pu être adoptée.
Une seconde Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée avec le même ordre du jour, pourra valablement délibérer quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées. Elle se tiendra le 23 février 2026 à 10h00, au siège social de la Société.
