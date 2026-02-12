Restaurant Brands, propriétaire de Burger King, dépasse les estimations de ventes du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a annoncé jeudi des ventes comparables supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à la bonne tenue de ses chaînes Burger King et Tim Hortons.

Les menus axés sur la valeur continuent d'attirer les clients soucieux de leur budget, les chaînes de restauration rapide misant sur l'abordabilité alors que leurs rivales plus chères sont en difficulté.

La chaîne Burger King de la société a introduit des offres de repas à valeur ajoutée "2 pour 5 $" et "3 pour 7 $" au cours de l'année dernière.

McDonald's MCD.N a également dépassé les estimations pour son chiffre d'affaires et son bénéfice comparables mondiaux du quatrième trimestre mercredi, aidé par des offres de repas et de fortes promotions marketing.

Les ventes à magasins comparables de Burger King aux États-Unis ont augmenté de 2,6 % au cours du trimestre. Il a affiché un bénéfice ajusté de 96 cents par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 95 cents par action, selon les données compilées par LSEG. La société a fait état d'une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables de 3,1 %, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,8 %.