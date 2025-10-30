 Aller au contenu principal
Restaurant Brands en hausse après des résultats du T3 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Restaurant Brands, société mère de Burger King, cotées aux États-Unis, < QSR.TO >, QSR.N , sont en hausse d'environ 5 % à 69,01 $ en avant-Bourse. ** La société dépasse les estimations des ventes comparables du troisième trimestre, aidée par un trafic résilient dans ses chaînes de restaurants Burger King et Tim Hortons

** Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 4 % au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 3,2 % (données compilées par LSEG)

** Chiffre d'affaires trimestriel de 2,45 milliards de dollars par rapport aux prévisions de 2,4 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté par action de 1,03 $, par rapport aux estimations de 1 $.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de ~1,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RESTAURANT BRAND
92,100 CAD TSX 0,00%
RESTAURANT BRAND
66,050 USD NYSE 0,00%
