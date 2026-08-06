Restaurant Brands dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre constant grâce à la bonne performance de Burger King

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Restaurant Brands International QSR.TO a dépassé les prévisions de croissance globale des ventes à périmètre constant pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue au sein de sa chaîne Burger King aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide misent de plus en plus sur des menus à prix avantageux, des formules repas et des promotions axées sur les prix pour attirerune clientèle mise à mal par une inflation persistante et une hausse du coût de la vie dans un contexte d’incertitude géopolitique.

L'activité américaine de Burger King a bénéficié d'offres promotionnelles, notamment ses formules "2 pour 5 dollars" et "3 pour 7 dollars", qui ont contribué à attirer des clients ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires.

Restaurant Brands a également investi massivement dans Burger King ces dernières années afin de relancer les ventes grâce à la rénovation des restaurants et à des initiatives marketing.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Burger King aux États-Unis a progressé de 8,5 % pour le trimestre clos le 30 juin, contre une hausse de 1,5 % l’année dernière. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant d’environ 3,5 % pour ce segment.

La société basée à Toronto a également mis l’accent sur le rapport qualité-prix pour ses autres marques. Tim Hortons, qui représente environ 41 % du résultat d’exploitation de la société, propose des formules petit-déjeuner comprenant un sandwich ou un wrap accompagné d’un café pour 3 dollars canadiens, tandis que les wraps garnis sont vendus à 8,99 dollars canadiens.

Tim Hortons, qui comptait environ 3 900 restaurants au Canada en février 2026, a enregistré une hausse de 0,1 % de son chiffre d’affaires comparable dans le payspour le trimestre , en baisse par rapport aux 3,6 % enregistrés l’année précédente . Les analystes s’attendaient à une hausse de 1,5 %.

Restaurant Brands est également confrontée à des pressions sur les coûts dues à la hausse des prix des matières premières, notamment du bœuf, qui représente environ un quart du panier alimentaire de l’entreprise.

Les chaînes de restauration ont jusqu’à présent publié des résultats mitigés: plus tôt cette semaine, McDonald’s

MCD.N n’a pas répondu aux attentes en matière de croissance trimestrielle de ses ventes aux États-Unis, invoquant des difficultés d’exécution qui ont affaibli l’impact de ses offres à prix avantageux.

En revanche, Yum Brands YUM.N a dépassé la semaine dernière les estimations de bénéfices et de croissance des ventes comparables, malgré une épidémie de cyclosporiase liée à sa filiale Taco Bell .

Restaurant Brands a annoncé une croissance mondiale de ses ventes comparables de 3,8 % pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur environ 3,0 %, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,52 milliards de dollars, contre des estimations de 2,53 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté a progressé à 1,07 dollar par action, contre 94 cents il y a un an.