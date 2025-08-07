 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Restaurant Brands dépasse les estimations de ventes trimestrielles grâce à l'amélioration de la demande en restauration rapide
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Restaurant Brands QSR.N QSR.TO a dépassé les estimations de revenus du deuxième trimestre jeudi, grâce à ses efforts de marketing qui ont stimulé la demande chez Burger King et d'autres marques aux États-Unis et sur les marchés internationaux.

La société a intensifié ses efforts publicitaires et promotionnels, en s'appuyant sur des films tels que "How to train your Dragon" et des partenariats avec l'acteur Ryan Reynolds, afin d'attirer des clients dans des régions clés telles que les États-Unis et le Canada.

Comme la plupart des grandes chaînes de restauration rapide, y compris Yum Brands YUM.N et McDonald's MCD.N , Burger King a également introduit des offres de repas à valeur ajoutée à partir de 5 $ pour stimuler la fréquentation, alors que les dépenses de consommation aux États-Unis connaissent une baisse en raison des inquiétudes liées à l'impact des tarifs douaniers.

Restaurant Brands a enregistré des revenus trimestriels de 2,41 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,32 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, son bénéfice ajusté de 94 cents par action a manqué les estimations des analystes de 97 cents, en raison de l'augmentation des dépenses de publicité couplée à des coûts plus élevés de la chaîne d'approvisionnement et des produits de base tels que le bœuf et le café.

McDonald's a battu les estimations de ventes trimestrielles mondiales à magasins comparables grâce à l'augmentation des forfaits repas abordables et des promotions, tandis que Yum Brands , la société mère de Taco Bell, a souffert d'une baisse des dépenses.

Les ventes trimestrielles à magasins comparables dans les points de vente Burger King aux États-Unis, la plus grande région génératrice de revenus de la société, ont augmenté de 1,5 %, contre une augmentation de 0,1 % il y a un an.

L'augmentation des investissements en marketing a également aidé Restaurant Brands à augmenter les ventes de Tim Hortons au cours du trimestre terminé le 30 juin, qui avaient chuté en mai en raison d'un ralentissement de la demande.

Les ventes comparables dans les segments internationaux de la société, qui comprennent des chaînes de restaurants telles que Burger King et Popeyes, ont augmenté de 4,2 %, contre une hausse de 2,6 % il y a un an.

Le total des coûts d'exploitation et des dépenses de la société au deuxième trimestre a augmenté d'environ 36 %, contre une hausse de 16 % il y a un an.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

